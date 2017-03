Hallan aceite en el pulmón de una mujer de 86 años

Aunque en un principio le diagnosticaron reflujo gastroesofágico y recibió tratamiento, la radiografía mostró un área opaca en la parte superior del pulmón izquierdo, señala la revista especializada 'The New England Journal of Medicine', donde se publicó el caso.

El hallazgo apuntaba a que en la cavidad pleural, en el espacio entre la pared torácica y el pulmón, se acumuló líquido que en ciertos casos suele ser sangre, pus o aceite, informa RT.

La explicación resultó más fácil de lo que esperaban. El diagnóstico fuer oleotórax. En los años 50 era frecuente tratar la tuberculosis con una inyección de aceite en la cavidad pleural. El tratamiento podía durar hasta dos años y luego el aceite era extraído del pulmón.

Sin embargo, algunos pacientes, al no notar ya dolores ni molestias, dejaban de acudir al médico y ese aceite no se les retiraba. Precisamente es lo que le ocurrió a la mujer.