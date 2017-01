Dejar de desayunar, ¿la forma de mejorar la salud?

Terence Kealy es un reconocido bioquímico británico que asegura en su último libro que desayunar no es tan beneficioso como se cree. Es más, puede ser peligroso e, incluso, tan letal como fumar o beber. Advierte de que los estudios que apoyan los supuestos beneficios del desayuno son patrocinados por la industria alimenticia.

El científico describe en su libro 'Breakfast Is A Dangerous Meal' ('El desayuno es una comida peligrosa') como notó que sus niveles de azúcar se elevaban anormalmente si desayunaba, algo peligroso para un diabético tipo 2 como él. En cambio, si no comía nada al levantarse se mantenían normales y solo aumentaban en la comida y la cena, según 'The Independent',

Pero no solo los diabéticos están en riesgo. También la gente sana puede tener un síndrome metabólico si desayuna, según el exrector de la Universidad de Buckingham. Además aumenta el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, problemas de colesterol e, incluso, diabetes.

Kealy señala que el desayuno es un negocio y que la industria alimenticia espera ganar más de 40 millones de dólares para 2019. La mayoría de los alimentos que comemos por la mañana son “calorías vacías”, poco nutritivos.

Por eso recomienda seguir una dieta baja en azúcar y carbohidratos refinados, muchos de los cuales se consumen en el desayuno. También aconseja evitar las carnes rojas, los embutidos y la comida procesada.