El 80% de los niños no hace el ejercicio recomendado por los médicos

El 80 por ciento de los niños y adolescentes no llegan a hacer ni una hora de ejercicio al día, lo recomendado por los médicos para prevenir enfermedades cardiovasculares. Y no es que no les apetezca, es que no quieren hacerlo solos. Si les preguntamos a ellos nos dicen que quieren hacer deporte en familia. El sedentarismo, que forma parte de nuestra cultura, mata 65 veces más que los accidentes de tráfico. Así ya saben, despéguense del sofá, suelten la tablet y salgan con sus hijos a disfrutar de la infancia.