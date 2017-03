Pánico en Bollullos ante el intento de secuestro de "dos niños en menos 48 horas"

Intentaron arrebatarle a su pequeño de solo 20 meses cuando andaba por una calle de Bollullos Par del Condado, en Huelva. "Yo reaccioné y dije: 'a mi niño no se lo va a llevar nadie'. Y me aferré a mi hijo todo lo que pude", explica Reyes, la víctima. Cuenta que una furgoneta blanca con los cristales tintados se acercó, la puerta se abrió y "salió una mujer, tiró del cinturón de mi hijo y lo cogió. Cuando veo la cabeza de mi hijo entrando justo en la puerta de la furgoneta, reaccioné y me tiré a la cintura de mi hijo", relata. Afortunadamente no consiguieron arrebatarle al pequeño, que no tiene secuelas. "Ha sido en menos de 48 horas otro niño", dice. Por eso se han activado todas las alarmas y las madres de la localidad están muy asustadas. Policía local y Guardia Civil han puesto en marcha un fuerte dispositivo en toda la comarca. Llaman a la calma, pero los padres de Bollullo no perderán estos días de vista a los pequeños.