Estos Carnavales protege a tus hijos en las redes sociales con estos consejos

Con las fechas tan cercanas a los Carnavales, y siendo típico la toma de estas fotografías en colegios, desfiles y demás lugares en donde se celebran estos festejos la Guardia Civil ha avisado por Twitter de una serie de recomendaciones que deberían tener los padres en cuenta no a la hora de hacer una fotografía, pero sí a la hora de subir la foto a Internet.

Si en #carnaval vas a colgar fotos privadas de tus hij@s en RRSS lee antes estas recomendaciones...y #ADisfrutar 🎶🎉 pic.twitter.com/Se8qmts5v8 — Guardia Civil (@guardiacivil) 20 de febrero de 2017

Hacerte un selfie con tus hijos. Hacerle una foto con la abuela que llevaba mucho tiempo sin verla. Tomar una fotografía o grabar un vídeo mientras que tus hijos hacen algunas de las trastadas que los hacen entrañables. Estas son algunas de los contenidos multimedia más típicos que rondan a diario por las redes sociales de padres, amigos, familiares en donde se puede ver sin tapujos a aquello que más quieren unos padres: sus hijos. Pero muchos padres no caen en las consecuencias que tiene que sus hijos aparezcan en fotografías en la red. Publican el momento que están viviendo y sin tener en cuenta que la fotografía, por cierto pasajera, se vuelve un arma de doble filo por la que mediante ella están acercando a sus hijos a desconocidos.

Entre las recomendaciones a seguir la Guardia Civil advierte de que se debe evitar en la medida de lo posible que se vean los lugares que frecuentan los niños como las escuelas, parques o el propio domicilio familiar. No dar pistas es clave para que los pequeños mantengan su identidad oculta. En esto se incluye desactivar la ubicación del Smartphone y los datos de coordenadas geográficas que las fotos puedan contener.

También aconsejan evitar que en las fotos aparezca el automóvil de la familia, especialmente las matrículas y que en las fotos aparezcan los nombres completos de los niños en el nombre de los archivos de las fotografías. Así se evitará su posible identificación.Otras de las recomendaciones provienen de los horarios. Ni se debe publicar que los niños están solos en casa o de los horarios o actividades que estos realizan. Puede ser peligroso y dar más de un susto innecesario.

Asimismo aseguran que no se debe compartir fotos en donde los niños usan el uniforme de la escuela o la camiseta del equipo en el que juegan y se debe avisar de estos consejos a familiares y amigos para que protejan a sus hijos y sobre todo, que no publiquen fotos de tus rapaces sin tu consentimiento.

Por último la Guardia Civil ha recordado que no se debe olvidar que aquella información e imágenes que se suben a la red se acaban por convertir en ‘públicas’, aunque tengas tus perfiles bloqueados como un búnker.