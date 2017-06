La muerte es algo que todos los seres vivos están condenados a sufrir más tarde o más temprano. Muchas personas prefieren no pensar en ello, pero es una evidencia de la naturaleza, que todos moriremos algún día. Si por el contrario eres de los que te has preguntado alguna vez qué se siente al morir, quizás estos testimonios te lo puedan revelar.

Un hombre que había estado involucrado en un accidente de moto grave añadió: “En mi experiencia, estar muerto era como estar durmiendo . Absolutamente ninguna diferencia. No hay escenas retrospectivas, no hay otra vida que pudiera recordar. Era exactamente igual que dormir. Muy pacífico ”, explica el usuario.

Otra persona se mostró de acuerdo con experiencia anterior y añadió: “Para mí era sólo un apagón . No hay sueños, no hay 'visiones', simplemente nada. Recuerdo que estaba muy confundido cuando me desperté “.