Las separaciones y divorcios se redujeron un 7,8% en el tercer trimestre de 2017, según datos del CGPJ

El número de separaciones y divorcios en España se redujeron en el tercer trimestre de 2017 en un 7,8 por ciento, con respecto al mismo periodo del año anterior, según ha informado este viernes el Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Los datos facilitados por el órgano judicial señalan, además, que la mayor reducción interanual se dio en las separaciones consensuadas, que cayeron un 16,3 por ciento, aunque las no consensuadas también han registrado una bajada con respecto al primer trimestre de 2016, en concreto, un 12,3 por ciento menos.

Respecto a los divorcios, que, según apunta el CGPJ, son la formade disolución más importante numéricamente, las 12.545 demandas interpuestas de mutuo acuerdo entre octubre y diciembre de este año representaron un 8,2 por ciento menos que las demandas presentadas en el tercer trimestre de 2016; y los 8.727 divorcios no consensuados, un 6,4 por ciento menos.

Sin embargo, la cifra en cuanto a nulidades matrimoniales no presentan grandes variaciones. En este caso los datos son de 35 nulidades en este último tercer trimestre, frente a las 34 en el mismo periodo del año anterior.

Así, señala que se presentaron 6.385 solicitudes de modificación de medidas no consensuadas, con una disminución interanual del 3,9 por ciento; 3.417 solicitudes de modificación de medidas consensuadas de guardia, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales, un 5,7 por ciento menos que el año anterior; y 5.362 no consensuadas, con un descenso interanual del 6,7 por ciento.