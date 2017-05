El juicio contra los tres bomberos sevillanos detenidos en Lesbos (Grecia) por tráfico de personas se celebrará en 2018

El secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, Fernando García Casas, ha informado este miércoles 31 de mayo en el Senado de que el juicio contra los tres bomberos sevillanos detenidos en enero de 2016 en la isla griega de Lesbos acusados de un delito de tráfico ilegal de personas cuando desempeñaban, como voluntarios de la asociación Proem-Aid, tareas de rescate de refugiados, se celebrará en 2018.

En este sentido, ha detallado que los letrados han solicitado mantener un encuentro con el embajador y con el cónsul --algo que según el secretario de Estado ya se ha producido-- y que se garantizase el servicio de traducción durante el juicio. "Si no lo facilita el Gobierno griego, la Embajada se comprometió a poner este servicio a disposición de los bomberos", ha agregado.

No obstante, el secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica ha asegurado que la asistencia consular está garantizada y ha apuntado que también se ha pedido que el cónsul acompañe a los tres bomberos acusados a la vista oral cuando esta se produzca.

En otro orden, García Casas ha recordado que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "no financia ni incentiva" a esta ONG porque "no se coordinan ni con las autoridades locales ni con ACNUR ni con la Organización Internacional del Migraciones". "No cabe duda de su buena intención y de su profesionalidad. A veces la eficacia es un poco más compleja", ha agregado.