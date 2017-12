Los sindicatos médicos muestran su "completo rechazo" al decreto del Gobierno Balear de imponer el catalán para trabajar

La Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) ha mostrado su "completo rechazo" el proyecto de decreto elaborado por el Gobierno de las Islas Baleares que exige conocer el idioma catalán para trabajar en la sanidad pública.

Asimismo, el CESM ha recalcado que la imposición lingüística "no obedece" a una demanda social, como dan a entender a sus promotores, dado que de las 7.000 quejas recibidas en el servicio de salud el último año, sólo 5 fueron puestas por personas que echaban en falta ser atendidas en catalán.

"La acreditación del conocimiento de la lengua autonómica en las Islas Baleares debe ser un mérito valorable y no un requisito 'sine qua non' para el acceso a los puestos de personal facultativo sanitario asistencial. El proyecto no prima el derecho constitucional a la protección de la salud, que, como se ha dicho antes, puede verse afectado por las dificultades que genera (vía exclusión o desincentivación) a la hora de contar con los profesionales que se precisan para atender debidamente a los ciudadanos", ha argumentado la organización.