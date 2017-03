El "síndrome de la peluquería" que está causando graves derrames cerebrales

Hasta hoy, para muchos, los principales peligros a los que te podías enfrentar en una peluquería eran que el peluquero se pasara cortándote el pelo o que se confundieran al aplicarte el color de cabello. Sin embargo, según informa The Guardian, el "síndrome de la peluquería" podría causarte graves derrames cerebrales.

Sino que se lo digan a Elisabeth Smith quien, en 2014, tuvo un derrame al volver de la peluquería. Al parecer, una tomografía mostró que una arteria de su cuello había resultado dañada por la pileta de lavado que utilizaban en el salón de belleza al que acudió, según informa BuzzFeed.

Pero ella no es la única. Dave Tyler, comenzó a encontrarse mal una mañana sin ninguna explicación. Una vez en el hospital, las pruebas revelaron que, al igual que Elisabeth, había sufrido un derrame por el "síndrome de la peluquería".

Son casos que pueden resultar extraños pero no son nuevos. Ya en 1997, la revista especializada en Medicina The Lancet publicó un informe en el que se dejaba constancia de este síndrome. Una mujer de 42 años había sufrido un derrame cerebral tras acudir a la peluquería y, al parecer, todo se debió a un daño en su arteria carótida derecha interna.

Los expertos creen que el proceso de inclinación del cuello hacia atrás sobre la pileta de lavado puede provocar que, en ocasiones excepcionales, se desgarre la arteria, dando lugar a coágulos de sangre y derrames cerebrales.

"Cuando una de esas arterias cervicales resulta dañada de algún modo, puede darse lo que se llama disección, lo cual es un daño en el interior del vaso sanguíneo, que lleva a un flujo y a una coagulación anormales, y luego dichos coágulos pueden ascender hasta el cerebro y causar un derrame", explicó el doctor en medicina Steven R. Zeiler, jefe de investigaciones en accidentes cerebrovasculares del Johns Hopkins.

Dave Tyler todavía se está recuperando de las secuelas que le provocó este extraño síndrome. Ahora el salón de belleza ha tenido que indemnizarle con 90.000 libras, ya que tendrían que haber colocado un cojín sobre la pileta para evitar este incidente.

Es importante señalar que aunque son casos extremadamente raros, los efectos pueden ser fatales. En 2012, Julie McCabe murió un año después de desarrollar una reacción alérgica severa a un tinte de cabello. Cayó en coma y nunca más recuperó la conciencia. En la investigación, el forense aseguró que se trataba de la segunda muerte en el Reino Unido como resultado del uso de tinte para el cabello.

La columnista de belleza de The Guardian, Sali Hughes, también escribió acerca de que, en una ocasión, tuvo que acudir al hospital por una reacción a un tinte de una peluquería. Y es que la peluquería sigue siendo una industria no regulada y el Reino Unido es uno de los únicos países en el mundo que no tiene un sistema de registro obligatorio.