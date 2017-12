El número solicitantes de asilo en la UE podría triplicarse en 2100 por el cambio climático, según un estudio

Una nueva investigación predice que los inmigrantes que soliciten asilo en la Unión Europea casi triplicarán el promedio de los últimos 15 años para el año 2100 si las emisiones de carboo continúan en su camino actual. El estudio sugiere que reducir las emisiones podría detener parcialmente esta previsión, pero incluso en un escenario optimista, Europa podría ver que las solicitudes de asilo aumentan por lo menos en una cuarta parte, según los resultados del estudio que se publican este jueves en la revista 'Science'.

Los cultivos crecen mejor a una temperatura promedio de 20°C, por lo que no es sorprendente que las temperaturas más altas que las normales incrementen las solicitudes de asilo en lugares más cálidos, como Irak y Pakistán, y los reducen en lugares más fríos como Serbia y Perú.

Más recientemente, los investigadores han destacado la conexión entre el secado de Oriente Medio y el conflicto en curso allí. En un estudio de 2015 en 'Proceedings of the National Academy of Sciences', otro equipo de investigadores de Columbia argumentó que el cambio climático hizo que la sequía de Siria entre el 2006 y el 2010 fuera dos o tres veces más probable y que la sequía sirvió de catalizador para el levantamiento de Siria en 2011. La guerra civil que siguió hasta ahora se ha cobrado 500.000 vidas, según una estimación, y ha forzado a 5,4 millones de sirios a huir del país.