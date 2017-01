Con solo 4 años, esta niña se ha leído más de 1.000 libros

La pequeña Daliyah Marie Arana ha conseguido cumplir uno de sus sueños: ser bibliotecaria por un día en una de las bibliotecas más grande del mundo. Y es que la pequeña tiene una educativa afición: leer libros.

La menor, de tan sólo 4 años, ya ha devorado más de 1.000 libros, todo un récord para la corta edad que tiene. Carla Hayden, directora de la Biblioteca del Congreso de Estados unidos, ha compartido varias fotografías de la pequeña durante su visita al emblemático lugar. En septiembre de 2016, Hayden se convirtió en la primera mujer afroamericana en dirigir la biblioteca.

Haleema Arana, madre de la pequeña, señaló que su hija empezó a leer cuando tenía dos años y que participó en un programa que anima a los niños a leer 1.000 libros, que ya ha terminado antes de su primer día de preescolar, según recoge Gaines Times.



It was fun to have 4-year-old Daliyah Marie Arana of Gainesville, GA as "Librarian For The Day." She's already read more than a 1,000 books. pic.twitter.com/MQfwlUrakO