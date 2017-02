Madre de 4 hijos y modelo fitness, revela su secreto para ser una estrella en Instagram

Su nombre es Sophie Guidolin y cuenta con más de 300.000 seguidores en Instagram. Una cifra que le ha valido ser toda una influencia para muchos en la red social; especialmente para aquellos amantes del deporte y la musculación, que ven en ella un ejemplo a seguir.

Con un físico forjado a base de sudor y trabajo en el gimnasio, sus abdominales son la envidia de muchos y muchas y la han ayudado a convertirse en una modelo 'fitness'; a ser toda una sensación en la Red, donde muchos usuarios se preguntan cómo ha conseguido llegar hasta ahí, habida cuenta de que además de sus horas de entrega al mundo de la musculación, por encima de todo están sus cuatro hijos.

Ahora, Sophie cuenta su secreto, que no es otro que tener una rutina estrictamente ordenada y admitir el hecho de tener que hacer ciertos sacrificios innegociables.

Tal como cuenta, su día comienza a las 4:30 de la madrugada, la hora a la que se levanta cada mañana para comenzar su jornada. Una hora que, admite, puede ser demasiado temprana y no entra dentro de su modo de vida favorito pero que, sin embargo, considera sencillamente necesaria.

"No soy una persona madrugadora y me encanta dormir, pero cuando la vida es una constante lucha por hacer que las cosas encajen, se convierte en una batalla por cuántas horas puedo aprovechar al día", afirma, en declaraciones recogidas por The Sun.

Así, tras su madrugón, procede a desayunar copos de avena, "sin hacer ruido para no despertar a los niños", antes de ir al gimnasio, del que tanto ella como su esposo, Nathan, son dueños.

Who's coming into @holdyourown_gym tonight? 👌🏼👊🏼

Cuando el reloj marca las 7:00 horas de la mañana, Sophie ya se ha duchado y está preparada para dar el desayuno a sus pequeños: comida para sus dos niños y biberón para sus dos niñas de un año.

Para el cuidado de las dos últimas, durante tres días a la semana tiene que contratar a una persona para que esté con ellas mientras los chicos están en la escuela, mientras los otros dos días laborables restantes de la semana, es la propia Sophie o su marido quien se queda en casa con ellos.

De este modo, continuando con su plan diario, y por extraño que pueda parecer, a las 15:30 la cena está preparada y la pareja ya piensa en la preparación del día siguiente.

A las 17:00 los pequeños ya han comido para poco después ducharlos, no siendo hasta las 19:30 cuando Sophie y Nathan tienen algo de tiempo para ellos, si bien a menudo lo emplean en cuestiones asociadas a la administración de su negocio.

Al fin, tras preparar la comida del día siguiente y echar toda la ropa a lavar, a las 10, la joven australiana de 27 años alcanza la almohada para descansar y poner de nuevo el contador a cero antes de volver a empezar, un día más, la que será su tediosa rutina.

"Soy el tipo de persona a la que le encanta estar ocupada. No me gusta sentarme y aburrirme, lo que va en mi favor porque con mi estilo de vida eso no puede ocurrir de ninguna manera", sentencia.