Publican las últimas palabras de una madre que mató a sus hijos y luego se suicidó

La Policía de Carolina del Sur, EEUU, encontró los cuerpos de Jessica Edens y sus hijos Harper, de 5 años, y Hayden, de 9, en un coche aparcado junto a una autopista hace un mes. La madre, Jessica, dejó varias notas de suicidio para su exmarido, sus padres y su hermana. Ahora, esas últimas palabras han salido a la luz.

La Policía ha dado a conocer las grabaciones de las llamadas y las notas de suicidio un mes después de que se produjera el terrible suceso en Greenville, Carolina del Sur, EEUU, informa Greenville Online

Jessica también mató a la novia de su exmarido , Meredith Rahme, disparándole en un coche aparcado en el tercer piso del párking de su edificio. La acusaba de ser una “rompehogares”.

Antes de suicidarse y matar a sus hijos, Jessica, de 36 años, llamó a su exmarido y le dijo: “Todos a los que amabas se han ido. ¿Me oyes? Yo también estoy a punto de irme”. Cuando su exmarido, Ben, trató de llamarla de nuevo, el teléfono estaba apagado o fuera de cobertura, según ha informado la Policía.

En otra de las notas , dirigida a sus padres y a su hermana, se puede leer: “Para mis padres y hermana: siento tanto el dolor que os estoy causando. Siempre habéis estado ahí para mí y os quiero tanto. Sé que lo que he hecho es egoísta, pero no puedo vivir con este dolor por más tiempo. No puedo manejarlo. Es demasiado. Duele demasiado. No tendré más dolor y mis hijos tampoco sufrirán daño tampoco. Lo siento mucho. Os quiero a todos”.

En la nota que Jessica dejó a su exmarido dice: “Me has causado el mayor dolor de mi vida. Has hecho daño a mis hijos Espero que te pudras un día por lo que me has hecho a mí ya mis hijos. No podrás hacernos más daño. Estamos en paz. Espero que vivas con dolor y vergüenza y culpa durante el resto de tu vida”.

Según un informe de la policía, Edens estaba "desesperada" tras los procedimientos judiciales en el juzgado de familia una semana antes de los disparos. Planeó los asesinatos y, para ello, robó un arma que su madre tenía registrada. Con ella mató a Meredith, a sus hijos y luego se suicidó.

El sheriff Rick Clark ha hecho un llamamiento para que personas en la situación de Jessica busquen ayuda: “Mientas luchamos por entender cómo una madre puede tomar una decisión como esta, tenemos que centrarnos en el mañana y en la oportunidad de dar servicio y soluciones a aquellos que sienten que su vida y las vidas de los que aman deben acabar para encontrar la paz. Vivimos en un mundo estresante en tiempos difíciles pero hay recursos que están preparados para ayudar y asistir si sientes que no tienes más opciones en la vida. Por favor, acércate a las fuerzas de la ley para que podamos conducirte a un camino de recuperación. Con el tiempo, verás que todas las cosas pasan y que tú también te has convertido en una persona más fuerte con esperanza y fe en un futuro mejor. Todos necesitamos una mano que nos ayude de vez en cuando al caminar por la vida y pedir ayuda no es un signo de debilidad y nadie debe sentirse avergonzado”.