Tiroteo en un supermercado de Orense

Los 20 empleados del turno de mañana del supermercado Mercadona de As Lagoas, en Orense, poco se imaginaban a las 14.08 horas del miércoles que uno de sus clientes asiduos, Carlos Stefano G.I., iba a sembrar el terror tras protagonizar un tiroteo que se saldó sin heridos. Su aspecto no pasaba desapercibido: tez muy blanca, aspecto juvenil, alto, pelo afro de color rubio y bien vestido. Casi siempre llevaba consigo una mochila verde que ayer contenía un frasco de Listerine, una botella de Aquarius con gasolina y una caja con nueve cartuchos. Afortunadamente en el local se encontraba Carlos, un policía local que presenció la escena, se dirigió al hombre y le pidió que le entregase el arma. El asaltante cogió entonces un plátano, empezó a comérselo tranquilamente y dejó la escopeta junto a una caja registradora, momento que aprovechó un subinspector de la Policía Nacional para encañonarle y reducirle. El detenido tiene 36 años y problemas mentales. No tenía licencia para manejar la escopeta, que era de su padre. Continúa detenido a la espera de pasar a disposición judicial.