La madre de los niños sustraídos por su exmarido dice que estará "tranquila" cuando él ingrese en prisión

Sonia Barea, la madre de los dos menores de 9 y 10 años de edad que fueron sustraídos por su exmarido y padre de los pequeños, un ex policía local de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), ha confesado este miércoles que estará "tranquila" cuando él ingrese en prisión, una vez que mañana éste pase a disposición judicial.

Ha confiado en que "lo manden a prisión y no lo dejen en libertad". "Estaré tranquila cuando ingrese en la cárcel", ha reiterado, alertando de que "no sabe dónde se va a meter si no es así".