Un hombre muere tras meterse en el agua con un tatuaje recién hecho

Un hombre de Texas ha fallecido tras no seguir las recomendaciones que se deben cumplir durante las dos semanas posteriores a hacerse un tatuaje. La víctima se bañó en el golfo de México, tras lo que contrajo una infección que le causó la muerte.

Hacerse un tatuaje requiere cuidados durante aproximadamente las dos semanas posteriores para que este no se infecte. El no seguir los consejos de los profesionales puede tener consecuencias terribles. No nadar o hacer deporte forma parte de ellos y el fallecimiento del hombre vuelve a probar la importancia que tiene cumplir con las recomendaciones.