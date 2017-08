Las temperaturas siguirán estando por encima de lo normal esta semana y superarán los 40ºC aunque el viernes bajarán

Se espera temporal de Levante fuerte en el Estrecho para toda la semana

En declaraciones a Europa Press, el portavoz de AEMET Rubén del Campo ha explicado que "no se puede hablar de ola de calor" aunque se dan las condiciones de "duración" y "extensión", porque "las temperaturas son altas pero no extremas". Pese a ello, ha señalado que "esta semana seguirá haciendo mucho calor" y no habrá precipitaciones importantes.