Los termómetros suben esta semana hasta recuperar niveles normales, pero caerán entre 6ºC y 8ºC el viernes por un frente

Las zonas altas del Pirineo han registrado ya "las primeras nevadas otoñales"

En cuanto a las temperaturas, subirán en el Cantábrico y Andalucía, aunque registrarán un descenso en la costa Mediterránea. No obstante, pese a las subidas, el norte estará en niveles por debajo de lo normal, aunque "las diferencias no serán muy grandes" y el sur experimentarán valores por encima del promedio.

Asimismo, Del Campo a señalado a Europa Press que, aunque no se han registrado ningún tipo de fenómeno con valores extremos, "como dato curioso, ya se han producido las primeras nevadas otoñales en las zonas altas del Pirineo". No obstante, ha matizado que este hecho "no es algo infrecuente".