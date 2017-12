Su marido intentó quemarla viva: "Me tiró un colchón encima, lo encendió y se fue"

El momento en el que ha sido preguntada por el día en el que el acusado intentó quemarla viva, el relato ha sido especialmente conmovedor. “Yo me metí en la habitación y me metí en un rincón, que había un mueble a mano derecha y entró el, empezó a romper el armario y me lo tiró encima. Empezó a tirarme ropa, cogió un colchón y me lo tiró encima, cogió un mechero y lo encendió y se fue y me dejó allí”, ha asegurado.