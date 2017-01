La tierna razón por la que visita a su hermana en el hospital con traje y corbata

Una fotografía de un hombre trajeado en una habitación de un hospital se ha hecho viral. La razón por la que Grant Kessler, de 18 años, se arregla para visitar a su hermana ha enternecido a todos los internautas.

Kessler estaba muy emocionado por conocer a su sobrina, y decidió vestirse con traje y corbata ya que, tal y a como aseguró, "las primeras impresiones son importantes".

El suceso ha ocurrido en la sala de maternidad de un hospital de Columbus, en Estados unidos. Su hermana Iris Kessler, de 16 años, publicó la tierna fotografía a través de su cuenta de Twitter. Ambos estaban ansiosos de conocer a su pequeña sobrina, Olivia Carter, hija de otra hermana de 23 años.

Los hermanos Kessler son de Ohio (EEUU) y han convertido en viral la tierna fotografía, ya que acumula más de 130.000 retuits y casi 450.000 'me gusta'.

Al final, cuando Grant pudo por fin conocer a Carter, hubo un "respeto mutuo", según confirmó su hermana Iris. Las redes sociales ya conocen a Kesler como "el tío del año".

