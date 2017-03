El 39% de erasmus quiere quedarse a trabajar en España, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia, según un estudio

El 39% de los Erasmus que decide estudiar en España quiere quedarse a trabajar, frente a un 30% que prefiere regresar a su ciudad de origen para encontrar su futuro laboral, según un encuesta realizada por ESN Spain y Uniplaces.es.

El informe también destaca que Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades en las que los jóvenes extranjeros ven más posibilidades de encontrar un trabajo. Además, el 28% de los consultados piensa que será capaz de encontrar un empleo en España relacionado con la carrera que han estudiado.

En cualquier caso, el 44% de los erasmus afirma que no ha buscado trabajo en España porque consideran que "no es fácil". De hecho, otro 24% afirma que ha buscado empleo y no ha encontrado nada, y sólo hay un 6% de los erasmus que ha logrado encontrar trabajo, según la encuesta.

Sin embargo, un 27% de los consultados piensa que los jóvenes españoles están sobrecualificados para acceder al mercado laboral, puesto que los empleos en España son "de baja calidad y están mal pagados". Además, creen que en España hay demasiados universitarios en comparación con otros países de la Unión Europea.

Con respecto a las expectativas salariales que contemplan los jóvenes erasmus no son muy elevadas ya que el 43% cree que el sueldo de su primer empleo al salir de la Universidad será entre los 10.000 y los 15.000 euros al año. Según el INE, el salario más frecuente en España ronda los 16.500 euros brutos al año.