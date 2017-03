Si crees que tu trabajo es el peor, éstos te podrían hacer cambiar de opinión

Quizás no tengas el trabajo ideal, pero seguro no es peor que los que ha recopilado el diario británico Daily Mail. Catador de comida de perros, trabajadores de los túneles de alcantarillado, ser encargado de oler axilas o trabajar como operaria de una fábrica de consoladores son algunos de los trabajos peor valorados.

Muchos son los que encuentran numerosas desventajas en su trabajo, pero hay personas que lo tienen mucho peor.

El diario británico The Daily Mail ha recopilado en una lista los peores empleos del mundo y que nos pueden ayudar a poner las cosas en perspectiva.

Estas personas tienen puestos de trabajo que harán que el tuyo parezca un sueño.

Algunos de ellos insisten en que, contra todo pronóstico, adoran las profesiones elegidas, como es el caso del hombre cuyo trabajo es probar comida para perros y gatos para la marca Marks & Spencer, por ejemplo. Como informa The Daily Mirror, desde que en 2006 probó la comida para gatos con pavo no puede dejar de probarla. Asegura que le gusta especialmente la comida de pollo con verduras. "Tiene el sabor y el aroma de pollo con notas especiadas del corazón y el hígado". "Entrené mis papilas gustativas a ignorar los componentes que no son válidos en nuestras recetas como las tripas", señaló.

Otros, sin embargo, no podrían decir lo mismo. Sino que se lo pregunten a los trabajadores de los túneles de alcantarillado. Como informa Los Angeles Times, antes y después de las lluvias, estos basureros descienden por las cloacas para limpiarlas pero sin protección ni herramientas especiales. Las personas que tienen este empleo suelen ser lo que en la sociedad india se conoce como personas malditas, no pueden optar a otro tipo de empleo. "Somos analfabetos y no hay mucho que podamos hacer para ganarnos el pan", asegura uno de ellos al mismo diario. "A pesar de que sufrimos de problemas de salud y oímos historias de trabajadores que mueren en pozos de canalización, no podemos hacer otra cosa que continuar con nuestro trabajo. No tenemos otra opción".

Pero, ¿se imagina ser un experto en olores? Según cuenta Sharon Puig, experta en olores de la corporación británica Unilever, al portal ruso Lenta: "Una mañana típica es la siguiente: llego a trabajar y comienzo a evaluar los olores naturales de voluntarios invitados". La labor de Puig es oler las axilas y anotar sus impresiones. Explica que la gente suele oler a "vinagre", "trapo mojado" o a "queso amargo", por ejemplo. "El único inconveniente es que no puedo apagar mi sentido del olfato. Dondequiera que vaya huelo a las personas".

Como informa Rt, la corresponsal de Buzzfeed Natasha Vargas-Cooper, en una visita a una de las mayores fábricas de juguetes sexuales de Estados Unidos, observó que había cientos de mujeres hispanas con cruces católicas rellenando moldes de penes y pintándolos. Eran operarias de las fábricas de consoladores.