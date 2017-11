Las tradicionales cestas navideñas sorteadas según 'El Gordo' de la Lotería deben declararse a Hacienda

Las tradicionales cestas o lotes de productos navideños, que se sortean cada año en función del número agraciado con el 'El Gordo' de la Lotería el 22 de diciembre, deben declararse ante la Agencia Tributaria como una ganancia matrimonial en la base general de la Declaración del IRPF correspondiente a ese ejercicio.

Así lo ha advertido Legálitas, que ha apuntado que "no es nada habitual" que el ganador de este tipo de premios lo declare al Departamento que dirige Cristóbal Montoro, así como tampoco lo es que Hacienda lo reclame.

No obstante, la compañía de seguros y servicios jurídicos ha indicado que la Ley especifica que cualquier ganancia patrimonial debería declararse en el IRPF, y ha señalado que el contribuyente debería declarar también los regalos que recibe los días previos a su boda o, incluso, las cestas de Navidad con las que las empresas obsequian a sus trabajadores en estas fechas.

Respecto a las cestas navideñas que sortea el hipermercado, el bar o la peluquería del barrio, asociadas a 'El Gordo' del Sorteo de la Lotería de Navidad, Legálitas ha destacado que la Ley del IRPF las considera ganancias patrimoniales. No derivan de la transmisión de un elemento patrimonial, por lo que van a la base general y el valor será el de mercado.

"Pese a que lo habitual es que este tipo de premios no se declare, a no ser que su valor sea cuantioso, lo que debemos tener presente es que la legislación española contempla la tributación por dichas ganancias y estará en cada ciudadano declarar o no esos premios en la base general del IRPF", ha concluido.