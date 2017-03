Una treintena de mujeres mayores 'viajan' por un día a la Luna o a Egipto gracias a Google

Google ha reunido este lunes 6 de marzo en su sede de Madrid a una treintena de mujeres de entre 60 y 93 años para experimentar por un día distintas profesiones como la de astronauta en el espacio, piloto de carreras o arqueólogo en las Pirámides de Egipto, mediante una experiencia de realidad virtual. Así, la compañía pretende rendir homenaje al papel de la mujer y reconocer las desigualdades profesionales a las que se ha tenido que enfrentar este colectivo en las últimas décadas, en el marco de la celebración este miércoles 8 de marzo del Día Internacional de la Mujer.

En este sentido, la portavoz de Google en España, Vicky Campetella, ha explicado que con esta iniciativa han querido "homenajear a un grupo de mujeres y darles acceso a una experiencia memorable a través de la realidad virtual; una tecnología accesible a unos pocos pero que gracias a proyectos como, por ejemplo, las gafas de cartón de Google, hoy cualquiera puede tener".

Así, ha señalado en declaraciones a Europa Press, que estas mujeres mayores "han podido vivir cuatro experiencias inspiradas en profesiones que, para la época de estas mujeres, estaban muy asociadas a los hombres, como son las de astronautas, pilotos de aviones y de coches, submarinistas o arqueólogos" y que "por un día puedan sentirse en la piel de estas profesiones".

Se trata de una iniciativa vinculada a los 'doddles' que Google lanzará en el Día de la Mujer y que homenajearán a distintas mujeres celebres. "Ha sido todo un experimento y nos ha emocionado muchísimo --ha indicado Campetella--. Ver a una abuela de 93 años diciendo que ha cumplido su sueño de poder viajar a la Luna, hace que todo esfuerzo haya valido la pena".

Por su parte, el portavoz de la Fundación Amigos de los Mayores, José Ángel Palacios, ha destacado que "las mujeres mayores se encuentran contra un doble muro: el de la desigualdad laboral de las que han sido víctimas en España y no han sido reconocidas, y la barrera de la soledad, de no tener a nadie con quien compartir su vida". En este sentido, Palacios ha subrayado que "más del 90% de las personas mayores que se encuentran en soledad o aislamiento son mujeres".

Palacios ha destacado que iniciativas como esta "buscan dar reconocimiento a esa labor imprescindible que han hecho las mujeres en materia laboral y familiar que no ha sido reconocida". Además, ha denunciado la "desigualdad tremenda que sufren las mujeres mayores por cobrar un 40% menos que los hombres en pensión de jubilación", al tiempo que ha añadido que con este proyecto de Google "pretenden reconocer todo aquello que quisieron ser pero no pudieron y cumplir su sueño de un modo simbólico". "Luchamos para que se vea reconocida esa labor que han hecho durante décadas", ha aseverado.

AMAS DE CASA CON NIETAS TRABAJADORAS

Una de las participantes en esta iniciativa, Pepa Muñoz, de 73 años, ha tildado de "increíble el poder haber sido piloto por un día" y ha agradecido que se las reconozca su labor durante estos años. "Yo no lo he tenido fácil --ha explicado--. Soy del 43 y, en primer lugar, no pude elegir qué estudiar y, después, sólo tocaba trabajar como una desesperada para cuidar a los hijos y darles educación. Vas viviendo el mundo que te va tocando, aunque todavía queda mucho por avanzar".

Por su parte, Mari Carmen, de 93 años, ama de casa y esposa de militar, tuvo que trasladarse a vivir a Granada por la profesión de su marido. "Me hubiera gustado poder trabajar pero en aquel entonces era 'saber leer, escribir y trabajar en la casa'", ha revelado. Asimismo, con una nieta dentista y otra abogada, aplaude que la su situación sea distinta a la de hace unas décadas.

"Estoy emocionadísima porque he estado en Egipto --ha explicado Mari Carmen valorando la experiencia de realidad virtual--. Lo había visto por la tele pero no era lo mismo".

Por último, Adela, otra de las participantes en el proyecto de Google, se ha mostrado "encantada de poder haber visitado la Luna y verla tan cerca". "En sólo un día he viajado a las pirámides, a la Luna, he hecho buceo y he sido piloto", ha bromeado.

Adela, también ama de casa pero con el sueño de haberse dedicado al comercio internacional, ha destacado la "distinta situación y la variedad de oportunidades" que han podido tener sus nietas en la actualidad. "Ellas tienen unas probabilidades muy grandes de convertirse en lo que quieren ser y, además, hoy en día hay técnicas muy avanzadas para abrirse a experiencias que nosotras no hemos tenido", ha manifestado.