Un brutal accidente de tren aleja a este joven de las drogas

Un joven de Toronto (Canadá) ha publicado un mensaje en su cuenta de Instagram animando al resto a no consumir drogas. Además, tras sufrir un brutal accidente a causa de estas, se ha mostrado determinado a dejarlas.

Ha explicado, que ese día los doctores dijeron que estaba bajo el efecto de xanax y alcohol y por ello, dice “nadie tiene la culpa de esto, solo yo”. Y este accidente, le ha abierto los ojos y pretende servir de ejemplo. “Esto me ha abierto los ojos, no volveré a tomar drogas y desde luego no voy a beber en mucho tiempo”, expresa.