El recuerdo imborrable de este turista gracias a la guardia real británica

El escenario elegido por este turista para marcarse unos pasos de baile ha sido la entrada al palacio de St James, en Londres, con la guardia real de 'atrezzo'. Lo que no sospechaba este relajado danzante es la reacción de uno de los guardias. A cualquiera le habría resultado imposible no obedecer a la drástica y directa orden del militar, con zapatazo incluido, que dejó sin palabras al inocente protagonista. Al parecer, no era el primer día que el viandante se plantaba frente a la puerta del palacio. Según la publicación Daily Mail, el guardia le grita: "Lárgate de aquí. Viniste e hiciste esto ayer también. Vete y apaga la cámara".