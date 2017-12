El útero se le rompe en el embarazo y una operación de 30 segundos salva al bebé

Según informa Daily Mail , "Todo sucedió muy rápido. En un minuto, Andy me estaba poniendo una inyección y de repente, estábamos. Fue aterrador, pero nos sentimos muy afortunados de tener con nosotros a nuestra bonita hija", explica Masina.

Shennan, el médico especialista que dirigió la operación, explica que fue un momento muy duro, ya que Sephina estaba al borde de la muerte. "Tan solo tuvimos unos segundos para que naciera. Dormimos a Masina con anestesia general y desde mi primera incisión hasta el parto solo pasaron treinta segundos . Es la cesárea de emergencia más rápida que jamás he hecho. Si Masina no hubiera estado conmigo en ese momento, habríamos perdido a Sephina . Es un milagro", reconoce el especialista.

No es la primera vez que Masina y Andy tienen problemas durante el embarazo. Su primera hija, Amelia, que ahora tiene cinco años, no nació hasta el quinto intento de fecundación in vitro .