Los valencianos salen a la calle para solidarizarse con Barcelona y reivindicar "unidad contra el terrorismo"

Oltra: "El terrorismo no representa a ninguna religión, ninguna nacionalidad ni ningún color de piel".

Alrededor de 300 personas se han concentrado en la plaza del Ayuntamiento de València este sábado en solidaridad con las víctimas de los atentados terroristas de Catalunya y bajo el mismo lema que el de la manifestación en Barcelona, 'No tenim por' (No tenemos miedo), para reivindicar la "unidad contra el terrorismo" y defender que éste "no tiene religión".