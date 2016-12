Se venga de su marido tras descubrir que le era infiel en Tinder

Y además... Descubre en Tinder que una desconocida se hizo su foto de perfil en el baño de su casa

Las aplicaciones para ligar son una de las más usadas por los usuarios de 'smartphones'. Sin embargo, también conllevan un peligro, y más, si tienes pareja o estás casado. Es lo que le ha ocurrido a una mujer, que descubrió que su marido, y padre de sus dos hijos, tenía un perfil abierto en la 'app' Tinder, tras percaterse de un icono rojo aparecía en su teléfono (el icono de la aplicación).

Tras salir de su asombro y de su decepción, al descubrir que su marido le era infiel, la mujer decidió vengarse de una forma muy original: modificó por completo el perfil de su marido en la aplicación.

Sustituyó la foto de perfil por una foto poco atractiva de él, un primer plano tumbado en la cama. Luego, escribió un par de párrafos en su biografía, que insultaban su virilidad y afirmaba que tenía enfermedades de transmisión sexual. Más tarde, fue a casa de pareja y terminó para siempre con la relación.

"Hola, mi nombre es Mike, estoy casado y tengo dos hijos. Tengo una pequeña p**** infectada de una ETS. Mi esposa encontró mi perfil, está hablando por teléfono con una de mis hijas y me está dejado. Os he estado engañando y hablando mucho tiempo, es triste porque no recuerdo vuestros nombres, porque yo envío el mismo mensaje genérico a todas las chicas. Siéntanse libres de explotar con mensajes de odio".