Un vestido de novia para reclamar la normalización de la lactancia materna

Anecia Wright, la recién feliz casada de 22 años, eligió específicamente ese vestido ya que le facilitaría poder cuidar de Jayce, el pequeño de cuatro meses de edad. Y tomó esa decisión ya que ha asegurado que “no podía imaginar casarme sin mi hijo”, según recoge ' Daily Mail'.

Fue Jeron, el marido de Anecia, la persona que compartió en las redes sociales la imagen de la recién casada con el vestido de novia y amamantando a su hijo. El motivo de esta publicación, según ha explicado el que es soldado estadounidense, ha sido para ayudar a normalizar la lactancia materna.

“Decidí amamantar a Jayce el día de mi boda porque amamantar a mi hijo es una parte de mí, cosa que saben todos mis amigos y familiares. Así que aunque el día de mi boda es un momento importante, no existía ningún motivo para no amamantar a mi hijo durante ese día”, ha asegurado la mujer.

Además, sobre el vestido, Anecia ha detallado que “antes de la boda me senté en el vestidor y me aseguré de que mi pecho fuera accesible, en ese momento supe que ya tenía vestido de novia”. “Jayce es una parte de mí y de mi esposo, no podíamos imaginar no tener a nuestro bebé presente en un día tan importante”, ha relatado.

La foto ha generado multitud de comentarios positivos y negativos, pero para Anecia sólo importa la gente que la ha apoyado: “Me encanta leer los comentarios positivos o a las madres que dijeron que las he inspirado a seguir amamantando a sus hijos, me hace sentir que ha merecido la pena compartir la foto. Mi objetivo era inspirar a otras mamás y difundir el mensaje de que la lactancia materna es algo normal”.