Una veterinaria dispara al perro de su vecina al no soportar los ladridos

Las tensiones entre lasse llevan produciendo desde hace más de seis meses según ha afirmado el portal de noticias Infobae . El medio asegura quese dirigió en varias ocasiones alde su vecina para pedirle que tranquilizase al can ya que losno le dejaban conciliar el. Al ver que la situación no se calmaba, la veterinaria decidió dar un giro a sus peticiones y comenzó a grabar enel comportamiento de la. Estos clips fueron dirigidos a laque afirmó no poder hacer nada ante elque estaba ocasionando el perro de Stacey Fitzner.