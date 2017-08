El vicepresidente del centro cultural islámico 'Camino de la Paz': "Era necesario salir a la calle y decir basta ya"

El vicepresidente del centro cultural islámico 'Camino de la Paz', Mohamed Iqbal, ha declarado en 'Herrera en COPE' y después de la manifestación en Barcelona que "ya era hora de que la comunidad musulmana saliera en masa a la calle y dijera basta ya".

Durante la concentración se sucedieron lemas como 'No tinc por' --No tenemos miedo--, 'Visca Barcelona', 'Somos musulmanes, no terroristas', 'No al terrorismo', 'Barcelona unida, jamás será vencida', 'Somos catalanes, somos musulmanes', 'Paz, amor, eso es Islam' y 'Soy musulmán, soy Barcelona'.