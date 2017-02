Una niña llora de emoción al abrir su regalo: una escopeta de caza

La polémica está servida en las redes. Este vídeo muestra la emoción de una niña estadounidense llamada Presley, que acaba de cumplir 10 años, al recibir un regalo: una escopeta marca Beretta 686 que le regala su padre. La marca no ha dudado en utilizarlo para darse publicidad: “Abre su caja Beretta. Su reacción te hará llorar… Creando recuerdos desde el momento en que abre tu primera 686. Un vídeo emotivo enviado por los padres de Presley muestra el momento emocional cuando se da cuenta de que finalmente tiene su 686 Silver Pigeon. Es lo que llamamos #BerettaJoy”. Según informa The Washington Post, en 30 estados de EEUU está permitido que los menores tengan una escopeta o un rifle. La única restricción es que ellos no pueden comprar el arma, pese a que tenga el dinero. Es necesario que la adquiera un mayor de edad y luego este pueda regalársela. Entre los comentarios de Facebook se puede leer “cuando esta niña mate a 28 escolares, 12 profesores y 6 policías, todo el mundo dirá ‘oh, Dios, qué tragedia, cómo es posible, no lo entendemos”; “este mensaje es horrible!!! Los niños deberían llorar por cachorros o un nuevo juego o por un bonito regalo, no por un arma!!! Lo siento, pero es horrible!!!” o “Beretta haciendo las matanzas escolares en América grandes de nuevo, un niño cada vez”.