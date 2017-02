Tres detenidos por la violación de una joven tras ser drogada con burundanga

La historia vuelve a repetirse: Una nueva violación sexual en Bilbao tras drogar a una joven de 18 años con burundanga. En plena noche y sin hacer mucho ruido dos hombres drogaron a una mujer para después violarla, mientras otro grabço la escena con su móvil. En este caso por lo menos los agresores fueron grabados por una cámara de seguridad situada en el barrio de Santutxu, donde ocurrieron los hechos y gracias a esto han sido identificados y detenidos. El problema ahora para los investigadores es probar el método que utilizaron para anular la voluntad de la chica con la droga. La burundanga o escopolamina anula la voluntad y no deja rastro. A las seis horas no aparece su presencia en los análisis médicos, aunque sus efectos pueden duran hasta 24 horas. Es el caso de esta última violación: la chica, de 18 años, tomaba algo en un discoteca del centro de Bilbao; poco tiempo después perdió la conciencia y a la mañana siguiente se despertó en una calle que desconocía, semidesnuda y con daños genitales. Precaución y cautela con lo que se beba, no perder de vista el vaso del que se bebe. Ese hasta el momento es el mejor consejo.