Asesina presuntamente a su mujer en presencia de su suegra y su sobrino de 15 meses

Tenía 38 años y no pudo hacer nada para defenderse. Una enfermedad degenerativa la obligaba a ir en silla de ruedas. Su marido en presencia de su madre y un sobrino de 15 meses, supuestamente le asestó varias puñaladas, al menos dos, le alcanzaron el pecho. Ocurrió tras una comida familiar en su domicilio. Llevaban 10 años casados y una hija en común que no estaba en casa. El marido, en tratamiento psiquiátrico, fue detenido en la vivienda familiar y no opuso resistencia No había ni denuncias previas ni antecedentes por violencia de género.