Huérfanos por la violencia de género

Después de los minutos de silencio, a las familias de las víctimas les toca rehacer sus vidas. En muchos casos eso supone hacerse cargo de los hijos de las asesinadas. Desde 2013, 166 menores se han quedado sin madre. Aunque no hay datos oficiales, la Fundación Mujeres ha podido constatar que la mayoría pasa a vivir con los abuelos maternos. No es fácil para personas jubiladas afrontar los gastos de los nietos, algunos tienen el temor de no poder afrontar por ejemplo las tasas universitarias. Por eso, la Fundación Mujeres reclama que estos niños tengan unas ayudas similares a las de las víctimas del terrorismo. Con el apoyo de la Fundación se ha creado el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla, que en este año ha concedido ayudas a 6 hijos de mujeres asesinadas.