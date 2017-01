Violenta detención tras ser denunciado por robar su propio coche en Estados Unidos

Un hombre estaba arreglando su propio coche en la calle. Sin embargo, la vecina que lo vió interpretó que había un hombre sospechoso con una barra intentando robar un vehículo. Así que la mujer llamó a la policía. Los agentes siguieron al sospechoso y le echaron el alto. El joven, que salió del vehículo y puso las manos en alto, según le ordenaban, hizo el amago de moverse cuando la policía se le acercó. Así que varios agentes se le echaron encima, le pegaron y lo inmovilizaron en el suelo. El joven declaró posteriormente que se movió para que todo quedara grabado en la cámara que llevaba en la parte frontal de su coche. Esto ocurrió en octubre de 2015 en Evanston, Illinois, sin embargo, ha sido ahora cuando un juez ha sentenciado que el uso de la fuerza fue desproporcionado, según recoge The Chicago Tribune. El joven, un universitario llamado Lawrence Crosby, se querellará contra la policía. Entre las conversaciones transcritas a partir del vídeo ahora difundido, se oye a uno de los agentes decirle: "No te he disparado, debes sentirse afortunado por ello". Al final de la grabación, se oye la conversación de la mujer que lo denunció con uno de los agentes. En ella, la mujer pide al agente que se disculpe con el joven por si ella se ha equivocado y no ha robado nada.