Viral contra el acoso: "Sé que estoy gorda, no necesito que extraños me lo digan"

Shauna Arocho jamás imaginó que el mensaje que le mandó por Facebook a sus acosadores sería visto por más de 8 millones de personas. Esta mujer estadounidense de 27 años, pretendía con sus palabras hacer recapacitar a los que van por la vida intimidando a otras personas y no se paran a pensar en el daño que pueden hacer.

Shauna Arocho, de 27 años, y vecina de Springfield, Illinois (EEUU), compartió un vídeo en Facebook en el que contaba que hace unos días disfrutaba de un helado al aire libre con su esposo cuando unos hombres, que pasaban en coche cerca de la heladería, se detuvieron en mitad de la calle y comenzaron a gritarle improperios: "Come ese helado….. gorda".

El vídeo que Shauna subió a Facebook, que ya es viral, iba acompañado por este mensaje: "¿Qué es lo que la gente consigue con esto? ¿Y si tus palabras hubieran sido la última gota? Nunca se sabe en qué momento emocional se encuentra una persona. Por favor, piensa antes de hablar. Trabajo duro cada día para mejorar mi aspecto. Sé que estoy gorda, no necesito que extraños me lo digan. No estoy tratando de obtener lástima con este mensaje, estoy tratando de hacer que la gente entienda lo mala que puede llegar a ser la intimidación”.

Shauna Arocho también cuenta en su vídeo, visto por más de ocho millones de personas, que desde junio del año pasado ha perdido casi 27 kilos de los 54 que debe bajar. Ella es consciente de que le queda un largo camino pero está orgullosa de sus progresos y no necesita que nadie venga a tirar por los suelos su gran esfuerzo.