La policía describe en el sumario a Miguel López : “Irritable y violento"

La policía describe el carácter de Miguel López : “Irritable y violento que sufre ataques incontrolables de ira”. Lo apoyan con testigos y una conversación telefónica con su hijo. Y aseguran que “carece de empatía por la víctima y la vida humana” cuando habla de forma irónica sobre la muerte de su suegra.

"Me da una pena que te cagas, pero que te cagas"

Miguel añade que no lo dice por su suegra sino por la situación, en una conversación del sumario al que hemos tenido acceso. Explica que está tomando ansiolíticos.

"Me estoy haciendo drogadicto ahora a la vejez (…) Yo jamás en mi vida me he tomado nada"

La policía concluye que tiene problemas de ansiedad y es un consumidor habitual de tranquilizantes. Los investigadores creen que un sicario no habría dejado casquillos y habría provocado la muerte en el acto. Miguel López sin embargo habla y habla de sicarios enviados desde Sudamérica, donde la familia tiene negocios.

"De película o de lo que quieras pero encima en Novocar. ¿Tiene que ser allí? Parece que me quisieran fastidiar. Yo al final pienso hasta mal. Se podrían matar dos pájaros de un tiro".

Insiste en la trampa porque el crimen se podría haber cometido en la parte de atrás de la finca donde no hay cámaras.

"Porque si quieres matar a alguien aquí en casa lo dejas y no lo encuentran en un mes".

La policía escribe que Miguel López hablaba sabiendo que su teléfono estaba intervenido.