El vocalista de Maná contra Nicolás Maduro: "Es un asesino"

"Me parece muy razonable e importante apoyar la lucha en Venezuela", indicó el cantautor. "Maduro es un asesino y lo van a tener que meter preso a él y a todo su régimen", agregó.

Con respecto al país vecino de México , Estados Unidos, el cantautor relató que están exhortando a la población latina en Estados Unidos a perder el miedo al acoso policial y otras consecuencias de la retórica antiinmigrante. "Estados Unidos no es Venezuela. Es uno de los países más democráticos que hay. No es perfecto, obvio que no. Pero en Estados Unidos la libertad de expresión es real y válida", destacó el mexicano.