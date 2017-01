Una mujer se hace viral mostrando toda la piel sobrante tras adelgazar 68 kilos

Una de las historias más llamativas en la Red está siendo la transformación que está viviendo una joven de 23 años. Ella se llama Amanda Roberts y, por motivos de salud, la chica ha perdido alrededor de 68 kilos en dos años a través de la cirugía, con una reducción de estómago. Una operación que le ha dejado unos resultados que quizás ella no esperaba, exactamente unos 9 kilogramos de piel que le sobran del cuerpo, en la zona de la barriga.

De su vientre cuelgan grandes cantidades de piel desde el ombigo hasta más allá de la cremallera del pantalón. Sin embargo, en lugar de ocultar su cuerpo, se lo está mostrando a todo el mundo a través de su cuenta de Instagram. La chica sube fotos y vídeos constantes, se ha convertido en la 'Reina de la piel suelta' y responde a todas las preguntas que sus seguidores le plantean con problemas parecidos o simplemente personas curiosas.

"La piel suelta es una cosa real que le sucede a mucha gente después de una pérdida extrema de peso", le escribió a sus 33.000 seguidores. "La piel no es algo que pueda ejercitar o quitar con una dieta. No puedo envolverlo en algún papel mágico y hacer que se vaya", explica. Además, propone ejemplos para que sus 'followers' puedan entender todo a la perfección: "Si pierdo otros 45 kilos, eso no hará que yo pierda toda mi piel, habrá piel suelta. Simplemente sería una persona de 36 kilos con piel aún más suelta". Haciendo entender que haga lo que haga, tendrá que convivir con esas sobras.