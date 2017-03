"No, tú no eres danesa"

La emotiva campaña #YoSoyDanés hace protagonistas a hijos de inmigrantes residentes en Dinamarca que no alcanzan los 11 años. Algunos tímidos y otros sonrientes, responden a la pregunta del entrevistador: "¿De dónde eres?". Sin un ápice de duda responden "soy de Dinamarca".

El adulto vuelve a insistir y les pregunta "¿Estás seguro?". La incredulidad invade los rostros de los pequeños que, con un hilo de voz, vuelven a afirmarlo "porque he nacido en Dinamarca". Otro de ellos explica que se siente danés "porque me lo paso bien en Dinamarca, he nacido y crecido aquí y tengo muchos amigos".

Es entonces cuando el entrevistador les dice "No, tú no eres danés". Les explica que sus padres no han nacido en Dinamarca y que por tanto ellos no son daneses. Las caras de estos pequeños comienzan a reflejar desconcierto, confusión, tristeza... hasta que los ojos de uno de ellos rompen en lágrimas.

Así una agencia de comunicación ha querido enviar un mensaje directo a los políticos que promueven los discursos racistas y marcan diferencias entre quién es danés y quién no. "Queridos políticos, acordaos de quién habláis".