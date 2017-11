AEeS y BDO defienden la necesidad de una regulación para impulsar el sector de los eSports en España

El sector de los deportes electrónicos, o eSports, es un sector en crecimiento, en el que convergen muchos actores, pero que carece de una regulación desde la que impulsarlo, una necesidad que han defendido desde BDO Abogados y la Asociación Empresarial de los eSports (AEeS) este lunes, en el evento 'Build up Business through emotion'.

Los eSports no son solo entretenimiento ni son exclusivos de los más jóvenes. Inés Barriocanal, Media Department Manager de VS Sports Group, quien ha actuado como maestra de ceremonias, los ha identificado con "un alien", para recalcar que hay mucha gente que no los entiende. "Todavía se piensa que los videojuegos son algo nocivo que genera violencia y aparta a los jóvenes de los estudios", ha declarado.