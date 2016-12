ARTIST, la primera funda que te permitirá personalizar tu teléfono utilizando rotuladores

Convertir la funda blanca de tu 'smartphone' en un espacio en el que dibujar, escribir y colorear de forma ilimitada ya es posible gracias a ARTIST. Esta funda, lanzada por la compañía Smile, te permitirá personalizar con rotuladores el dispositivo dotándolo de exclusividad frente al resto.

Pensada para un público DIY 'Do It Yourself' (Házlo tú mismo), que no quiere tener más de un día la misma protección para su teléfono, la funda ARTIST permite dotar al 'smartphone' de un carácter único e irrepetible, ya que hará que no existan en el mundo dos teléfonos iguales, lo que dotará de una singularidad exclusiva al dispositivo.

Asimismo, si te cansas de los diseños y dibujos que hagas, podrás borrarlo utilizando un pañuelo y unas gotas de alcohol. La funda, disponible en negro, azul, lila y naranja, es compatible con iPhone 6, 6s y 7 y cuesta 24,99 euros en la web de la compañía.