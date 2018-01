Acceder sin permiso a un grupo de WhatsApp a través del servidor es demasiado complejo técnicamente, según Kaspersky Lab

La compañía de ciberseguridad Kaspersky Lab ha destacado la dificultad técnica que supone aprovecharse de la vulnerabilidad hallada en aplicaciones de mensajería como WhatsApp, a través de la que es posible introducir sin permiso a una persona en un grupo privado si se accede a uno de los servidores de la 'app'.

No obstante, el representante de la firma rusa ha comentado que para acceder ilegalmente a estas conversaciones, es necesario tener acceso primero al correspondiente servidor de la 'app'. Chebyshev ha recordado que el análisis presentado por el equipo de criptógrafos de la Universidad Rühr de Bochum (Alemania), descubridores del 'bug', "no proporciona un ejemplo real del ataque" y ha añadido que 'hackear' estos servidores "no es fácil desde una perspectiva técnica", por lo que necesita "mucho tiempo y esfuerzo".