Algoritmos expulsan a The Beatles de la revolución pop

Algoritmos aplicados a la evolución del pop británico desde los años 60 llevan a la conclusión de que The Beatles fueron un grupo medio que hizo poco para cambiar el panorama musical.

El profesor del Imperial College de Londres Armand Leroi opina que la obra musical del grupo de Liverpool se quedó fuera de la 'revolución musical' protagonizada por artistas británicos en aquel tiempo. A su juicio, sus composiciones fueron esencialmente "cantos para niñas prepúberes".

Sus hallazgos no provienen de un fondo de música, sino de la biología evolutiva. "De la misma forma que las moscas de la fruta evolucionan, también lo hace el pop", dice este profesor de Biología del Desarrollo Evolutivo.

Cada nueva canción viene con su propia carga de mutaciones. Algunas son malas, pero otras florecen y se transmiten a las generaciones futuras. Escuchando atentamente, se puede oír la evolución de la música, dice.

Este científico utilizó algoritmos informáticos para analizar 'singles' de todas las bandas importantes entre 1960 y 2010 para ver cómo se desvían de la norma musical. El resultado fue la colocación de cada una de ellas en un diagrama de red muy complejo, con cada banda vinculada a quienes influyeron codificada por colores, según el género, informa Daily Mail.

Después de analizar los datos, Leroi concluyó que los creadores de Yesterday, "musicalmente no fueron tan importantes". En lugar de eso, dijo que fueron The Kinks, The Who y The Rolling Stones los que tuvieron más influencia, preparando el camino para el punk. "Las bandas londinenses arrastraron los niveles de agresión y transformaron el paisaje musical. Mientras tanto, Lennon y McCartney estaban escribiendo cancioneros para niñas prepúberes. Los Beatles se quedaron fuera de la revolución británica.

Leroi presenta sus polémicos resultados en The Secret Science Of Pop, un programa que se emite en BBC4 el 28 de febrero.