Aphls Experience, aprender inglés disfrutando de unas vacaciones en el paraíso

Aprender inglés o mejorar un idioma se convierte cada año en uno de los primeros propósitos de nuestra lista, pero finalmente la falta de tiempo y los aburridos métodos de las academias hacen que terminemos por abandonar nuestro interés y la historia se repita año tras año... Viviendo esto en carne propia y después de haber recorrido parte del mundo y Europa con la intención de aprender idiomas a la par que disfrutar, un grupo de jóvenes han creado el método más divertido y novedoso para aprender un idioma.

Tienen 25 y 26 años, pero la experiencia suficiente para saber que la mejor manera de aprender un idioma es disfrutándolo. Con esa intención han fundado Aphls Experience (aphls.com/es/)un proyecto idiomático basado en las experiencias y combinando el ocio con el aprendizaje. Para ello han elegido un escenario idílico plagado de posibilidades a la hora de optar por unas vacaciones: las islas canarias.

Adventure, Paradise y Holidays, son los tres valores fundamentales de esta experiencia que te traslada hasta La Palma o Tenerife para desarrollar los programas de aprendizaje y perfeccionar idiomas.

Aphls Experience propone unas vacaciones diferentes: una inmersión de 8 días, rodeado de compañeros de todas las nacionalidades y tutores nativos, olvidándote de tu lengua natal y centrándote únicamente en el inglés, francés o alemán -según tu preferencia-, a la par que vives una aventura en un paraje natural, que te permite disfrutar tanto del mar y sus actividades como de la tierra y su gastronomía.

Además esta experiencia incluye también el práctico One to One, o lo que es lo mismo, sesiones orales cara a cara junto a un nativo, potenciando la adquisición del idioma mediante rutinas diarias de speaking. Los programas de aprendizaje se dividen en tres, adaptados para los más pequeños, para gente más joven o el programa para adultos.

Los alumnos de Aphls aseguran que los resultados son tangibles, afirmando que el aprendizaje está garantizado. Además cuentan con la posibilidad de financiar su gran experiencia a cómodos plazos de entre 12 y 24 meses con un gasto mínimo. ¿A que jamás imaginaste que podrías aprender inglés estando de vacaciones?