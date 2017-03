Aplicaciones móviles pueden buscar rayos cósmicos ultra gama o detectar alternaciones sísmicas, según Elsevier

Las aplicaciones y funciones que aparentemente están concebidas para que el consumidor planifique sus viajes con el GPS, cuente sus pasos o pague sus consumiciones son cada vez más utilizadas por los científicos para, entre otras cosas, la búsqueda de rayos cósmicos de ultra gama de energía o la detección de alternaciones sísmicas, según informa la editorial Elsevier.

Así, para ayudar a preparar, conducir y analizar experimentos en los teléfonos inteligentes, Elsevier cuenta con un cuaderno de laboratorio para dispositivos inteligentes llamado Hivebench, tal y como relata el artículo 'New ways to use smartphones for science' de Elsevier Connect.

En este sentido, la compañía ha indicado que los smartphones son un "poderoso" instrumento para recoger datos gracias a sensores sofisticados como acelerómetros, giroscopios, magnetómetros u otros que utilizados a diario, como la cámara o el GPS. Además, los dispositivos más avanzados ya cuentan con sensores gravitacionales y rotacionales, barómetro, termómetro o sensores de humedad.

De esta forma, el acelerómetro sirve para detectar alteraciones sísmicas. Ahora, cualquier usuario de puede colaborar con la detección temprana de terremotos permitiendo que su dispositivo envíe datos con la aplicación 'MyShake' a la Universidad de Berkeley, California. Los ordenadores allí instalados distinguen los movimientos del usuario de alteraciones sísmicas reales y extraen sus conclusiones.

Igualmente, los móviles se utilizan cada vez más frecuentemente para observar la Tierra y acumular datos sobre sistemas físicos, químicos y biológicos. Uno de los experimentos realizados por esta vía es la aplicación de ornitología 'eBird', que acumula más de 370 millones de observaciones de más de 150.000 participantes desde 2002.