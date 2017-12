La feria CES ultima la celebración de su próxima edición, donde participarán más de 4.000 empresas de 150 países

La feria internacional de tecnología Consumer Electronics Show (CES) celebrará una nueva edición entre los días 9 y 12 del próximo mes de enero en Las Vegas (Estados Unidos). La cita prevé contar con la participación de más de 4.000 empresas de 150 países y la asistencia de más de 180.000 profesionales.

CES estará dividida en tres zonas: Tech East, Tech West y Tech South, que se ubicarán en un total de once emplazamientos diferentes de la ciudad norteamericana, entre los que se encuentran el Centro de Convenciones, el World Trade Center o los hoteles Sands, Aria, Westgate, The Venetian, Monte Carlo, Reinassance, The Palazzo, Vdara y Wynn.